В Днепропетровской области стартовала денежная помощь, призванная облегчить жизнь уязвимых категорий населения, в том числе и для пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стало частью благотворительной программы, реализуемой в сотрудничестве с международными партнерами и местными организациями, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице организации, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в рамках проекта, действующего через благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог».

Поддержка направлена ​​на людей, которые находятся в сложных условиях и нуждаются в дополнительных ресурсах для аренды жилья. Речь идет прежде всего об жителях Кривого Рога и Криворожского района, недавно покинувших временно оккупированные территории или выехавших из районов активных боевых действий.

Право на поддержку имеют те, кто вынужден был покинуть школы или детсады, где временно проживал, поскольку учебные заведения готовят к новому учебному году. В круг получателей входят и люди, проживающие в общежитиях.

Выплаты рассчитаны на срок в шесть месяцев. Основным условием получения является принадлежность к одной из категорий уязвимости. В списке есть беременные женщины и матери с детьми до трех лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, одинокие мамы или папы, а также опекуны.

Дополнительно на помощь могут претендовать люди с инвалидностью первой и второй группы, тяжелобольные и одинокие пенсионеры от 60 лет.

Для консультаций и подачи заявки на денежную помощь в Днепропетровской области предусмотрены телефонные линии. Специалисты фонда принимают обращение в рабочие дни с 10 утра до 16 часов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.