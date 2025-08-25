Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге становится спасательным кругом для многих людей, принадлежащих к уязвимым категориям.

Благотворительная организация "Каритас" совместно с Caritas Norge начала новый этап поддержки, в рамках которого оказывается гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге , сообщает Politeka.

Как информируют на официальной странице организации в Фейсбуке, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предусматривает предоставление ваучеров, которые можно использовать в магазинах сети АТБ.

За эти сертификаты люди могут приобрести товары первой необходимости для ежедневного пользования. Это средства гигиены, без которых невозможно сохранять нормальный уровень жизни и испытывать хотя бы минимальный комфорт в сложные времена.

Программа создана для поддержки наиболее уязвимых категорий населения. В первую очередь это лица с инвалидностью первой группы и те, кто прикован к постели и нуждается в постоянном постороннем уходе. В список также входят семьи, в составе которых воспитывается ребенок с инвалидностью.

Чтобы получить такую ​​поддержку, должно было только относиться к указанным категориям. Важно также соответствовать еще одному из дополнительных условий. Заявку на гуманитарную помощь для пенсионеров могут подать внутренне перемещенные лица, ныне проживающие в Кривом Роге.

Также шанс получить ваучеры имеют местные жители, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий. Если человек получил ранения из-за обстрелов, достаточно подтвердить это соответствующей медицинской справкой.

Зарегистрироваться на получение сертификата несложно. Для этого необходимо обратиться в горячую линию фонда и оставить заявку. Там предоставят всю необходимую информацию и подскажут, какие документы нужно подготовить.

