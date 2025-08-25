Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі стає рятувальним колом для багатьох людей, які належать до вразливих категорій.

Благодійна організація "Карітас" спільно з Caritas Norge розпочала новий етап підтримки, у межах якого надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній сторінці організації у Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає надання ваучерів, які можна використати у магазинах мережі АТБ.

За ці сертифікати люди зможуть придбати товари першої необхідності для щоденного користування. Це засоби гігієни, без яких неможливо зберігати нормальний рівень життя і відчувати хоча б мінімальний комфорт у складні часи.

Програма створена для підтримки найбільш уразливих категорій населення. Насамперед це особи з інвалідністю першої групи та ті, хто прикутий до ліжка і потребує постійного стороннього догляду. До переліку також входять родини, у складі яких виховується дитина з інвалідністю.

Щоб отримати таку підтримку, мало лише належати до вказаних категорій. Важливо також відповідати ще одній з додаткових умов. Заявку на гуманітарну допомогу для пенсіонерів можуть подати внутрішньо переміщені особи, які нині проживають у Кривому Розі.

Також шанс отримати ваучери мають місцеві жителі, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій. Якщо людина зазнала поранень через обстріли, достатньо підтвердити це відповідною медичною довідкою.

Зареєструватися на отримання сертифікату нескладно. Для цього необхідно звернутися на гарячу лінію фонду та залишити заявку. Там нададуть всю потрібну інформацію і підкажуть, які документи треба підготувати.

