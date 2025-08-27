Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена на восстановление жилья и улучшение условий жизни для тех, кто больше всего в этом нуждается, сообщает Politeka.
Как говорится на сайте Каритас Харьков, среди всех других уязвимых категорий гуманитарная помощь в Харьковской области предоставляется и для пенсионеров.
На сайте организации указано, что в настоящее время в регионе действует проект «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине» и инициатива, призванная облегчить жизнь людей через предоставление услуг по уходу на дому.
Согласно условиям первой инициативы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде восстановления помещений, которые получили малые или средние повреждения после февраля 2022 года.
Это касается сломанных окон и рам, дверей, поврежденных стен, потолков, частей кровли или элементов конструкций, а также систем электроснабжения.
Еще одно направление, которое действует в общине, называется «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Его цель оказать заботу и поддержку одиноким пожилым людям, неизлечимо больным, переселенцам, нуждающимся в посторонней поддержке.
Профессиональная команда специалистов делает все, чтобы подопечные могли как можно дольше оставаться в собственных домах и вести относительно независимую жизнь.
В рамках этого проекта предоставляются услуги как уход за телом, ведение хозяйства, консультирование родственников по основам ухода, а также возможность пользоваться реабилитационным оборудованием.
Дополнительно производится наблюдение за состоянием здоровья. Медицинские процедуры включают измерение давления, уровня сахара в крови, обработку ран, закапывание глаз и т.д.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.
Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.
Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.