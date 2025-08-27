В Харьковской области продолжают работу программы гуманитарной помощи, в том числе и для пенсионеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области направлена ​​на восстановление жилья и улучшение условий жизни для тех, кто больше всего в этом нуждается, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте Каритас Харьков, среди всех других уязвимых категорий гуманитарная помощь в Харьковской области предоставляется и для пенсионеров.

На сайте организации указано, что в настоящее время в регионе действует проект «Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине» и инициатива, призванная облегчить жизнь людей через предоставление услуг по уходу на дому.

Согласно условиям первой инициативы, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в виде восстановления помещений, которые получили малые или средние повреждения после февраля 2022 года.

Это касается сломанных окон и рам, дверей, поврежденных стен, потолков, частей кровли или элементов конструкций, а также систем электроснабжения.

Еще одно направление, которое действует в общине, называется «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Его цель оказать заботу и поддержку одиноким пожилым людям, неизлечимо больным, переселенцам, нуждающимся в посторонней поддержке.

Профессиональная команда специалистов делает все, чтобы подопечные могли как можно дольше оставаться в собственных домах и вести относительно независимую жизнь.

В рамках этого проекта предоставляются услуги как уход за телом, ведение хозяйства, консультирование родственников по основам ухода, а также возможность пользоваться реабилитационным оборудованием.

Дополнительно производится наблюдение за состоянием здоровья. Медицинские процедуры включают измерение давления, уровня сахара в крови, обработку ран, закапывание глаз и т.д.

