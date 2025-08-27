Дефицит продуктов в Хмельницкой области может ощутимо сказаться на семейном бюджете.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области может оказаться особенно ощутимым на хлеб, прогнозирует Politeka.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс в комментарии отметил, что даже при наличии собственного производства пшеницы и достаточных мощностей для выпечки хлеба ключевым фактором для формирования конечной стоимости остаются логистические затраты.

"Пшеница наша, производство тоже собственно. Но повышение цен на топливо оказывает непосредственное влияние на итоговую цену хлеба" , — пояснил эксперт.

По его прогнозам, средняя цена буханки пшеничной может достичь 55 гривен. Хотя это не двойное подорожание, повышение будет ощутимым для большинства украинских семей, которые уже сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Иван Усс добавил, что риски формирования стоимости также связаны с военной ситуацией. Повреждение хлебозавода или другой производственной инфраструктуры приведет к мгновенному сокращению предложения, что спровоцирует дефицит продуктов в Хмельницкой области и скачок цен.

По состоянию на начало августа 2025 года, по данным ресурса Минфин, средние расценки на хлеб в магазинах Украины были такими: батон Румянец нарезной, 450 г - 27,90 грн; пшеничный 600-650 г - 42,99-44,72 грн; ржаной «Бородинский», 300 г – около 44,90 грн. Прогнозируемые 55 гривен означают рост на 20-25%.

Дальнейшие изменения стоимости будут определять несколько факторов: расценки на топливо как основной драйвер расходов по перевозке сырья и готовой продукции; состояние логистики и транспортной инфраструктуры – разрушение предприятий и дорог может мгновенно уменьшить производственные объемы; урожайность и сезонность зерновых культур - собственно зерно требует энергоресурсов для хранения и переработки; стабильность гривни – важный фактор для импортных материалов и оборудования.

Следовательно, даже при собственном производстве внешние затраты и риски остаются определяющими, а дефицит продуктов в Хмельницкой области может ощутимо сказаться на семейном бюджете.

