Дефицит продуктов в Хмельницкой области стал одной из ключевых проблем из-за сложного сезона для аграриев, сообщает Politeka.

Весенние заморозки разрушили значительную часть посевов, заставляя фермеров проводить пересевы культур. Дополнительно погодные условия усугубили ситуацию: сильные ливни и град повредили урожай, что значительно снизило общие объемы продукции.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, урожай пшеницы оказался самым низким за последние десять лет. Если в прошлом сезоне погода была благоприятна для сельхозпроизводителей, то в этом году потери значительны. С июля цена зерна поднялась с менее чем 8 тысяч до почти 9 тысяч гривен за тонну. В то же время, ожидаемый объем экспорта сократится примерно до 15 миллионов тонн.

На внутреннем рынке мука и хлебобулочные изделия останутся доступными, однако среднегодовое повышение стоимости может достигнуть 25%. Что касается кукурузы, первоначально ожидания были более оптимистичными, поскольку висел происходил позже, но неблагоприятная погода изменила прогноз. Прогнозируемый экспорт снизится до 24 миллионов тонн, а тонна продукции стоит около 9600 гривен. Сходные тенденции наблюдаются и для ячменя и других зерновых культур.

Активизировался экспорт масла, а стоимость сырья для его производства повысилась. Внутренние цены будут оставаться стабильными, незначительные колебания возможны в консервационный сезон. Аграрии быстрее реализуют сою и рапс, опасаясь изменений в таможенных правилах. Июльский объем продаж сои увеличился на треть, что влияет на рынок.

Овощи пока доступны по ценам, но осенью возможно их удорожание из-за дефицита рабочей силы и поврежденных посевов. Все эти факторы создают реальные риски, подтверждая, что дефицит продуктов в Хмельницкой области становится заметной проблемой для региона и нуждается в потребителях.

Источник: Новини.LIVE

Последние новости Украины:

