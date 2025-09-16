Однако дефицит продуктов в Хмельницкой области связан, прежде всего, с уменьшением производства подсолнечного масла.

Дефицит продуктов в Хмельницкой области усугубился из-за проблем с подсолнечными урожаями на южных территориях, сообщает Politeka.

После засухи 2025 в Херсоне аграрии вынуждены были ликвидировать часть посевов. Отсутствие орошения из-за разрушения Каховской ГЭС и минимальные осадки привели к тому, что часть культур не дала урожая, а более поздние всходы обещают лишь частичный результат, который пока невозможно оценить.

На правобережье долгое отсутствие дождей – более двух месяцев – заставило фермеров отказываться от подсолнечных плантаций. Первые показатели составили всего 0,2-0,3 тонны на гектар, что значительно ниже ожидаемого уровня. Дополнительно урожайность снизили заморозки весной, шквалы, ураганы и нашествия саранчи.

Специалисты подчеркивают: несмотря на серьезные потери на юге, ситуация в целом не катастрофическая. В Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях погодные условия позволили аграриям рассчитывать на урожай в пределах 13,5–14 миллионов тонн, что частично компенсирует нехватку.

Однако дефицит продуктов в Хмельницкой области связан прежде всего с уменьшением производства подсолнечного масла. Перерабатывающие предприятия частично переключились на сою и рапс, в то время как семенные запасы сокращаются. Уже летом 2025 розничная стоимость начала расти: в июне она составляла 80,62 грн, а в июле индекс потребительских цен вырос до 100,4.

В торговых сетях цены существенно разнятся: в АТБ бутылка объемом 0,9 л стоила 72,27 грн (литр – 80,3 грн), а в Сильпо – 96,99 грн. Похожая динамика отмечается и в других супермаркетах. Эксперты рекомендуют покупателям отслеживать акционные предложения, чтобы минимизировать расходы осенью.

