Местные жители могут ознакомиться с новым графиком движения транспорта в Винницкой области, чтобы планировать свои поездки.

Новый график движения транспорта в Винницкой области повесили на автовокзале в Баре, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Винницкой области предусматривает выезды в направлении Винницы в следующие часы: 6.05, 6.30 в понедельник и пятницу, 7.05, 7.15, 7.35, 7.55, 8.04, 8.30, 8.50, 9.05, 9.3.

10.00, 10.25, 10.35, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 12.55, 13.10, 13.30, 13.45, 14.05, 14.25, 15.20, 14.50 15.45, 16.20, 16.50, 17.10, 18.10, 18.40 и 19.20.

На маршруте Бар-Жмеринка автобусы отправляются в 6:10, 8:20, 10:00, 12:40, 14:50, 16:00 и 17:05. Кроме того, в Каменец-Подольский транспорт отправляется в 9.50 и 16.45.

До Новой Ушицы через Виньковцы маршрут предусматривает отправку в 11.30, а в Любомировку через Гули и Замехов автобусы курсируют в 14.55.

Для поездок в Мурованые Куриловцы отправление происходит в 13.20, 17.25 и 18.40, в Михайловцы - в 8.25 и 15.30. До Мигаловцев и Козаревки предусмотрены рейсы в 6.30 и 12.00 в среду и субботу.

Новый график движения транспорта в Винницкой области учитывает Верховское направление. Для направления Бар-Володеевке предусмотрено отправление в 13:00 в среду.

Бар-Марьяновка имеет рейс в 13.00 каждый день, а Бар-Полевое через Суповку курсирует только по четвергам в 13.00. Для Бар-Суповки автобусы курсируют в 13.00 в четверг, пятницу и воскресенье, а по направлению Бар-Буцни предусмотрена утренняя отправка в 10.10.

Так что местным жителям советуют учитывать точное расписание автобусов, чтобы не пропустить нужный рейс.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит фруктов в Винницкой области: садоводы потеряли почти половину урожая.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: что посоветовали потребителям.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Виннице: на что рекордно подскочили цены за пять лет.