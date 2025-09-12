Новая система оплаты проезда в Сумской области стартовала 22 июля в Конотопе, где для пользователей была введена карта «Конотопка», сообщает Politeka.

Льготные категории граждан – участники боевых действий, пенсионеры, лица с инвалидностью и многодетные семьи – имеют возможность оформить специальные карточки в управлении социальной защиты. Процедура доступна в рабочие дни непосредственно в помещении учреждения. Для школьников планируется отдельный электронный абонемент, который готовится к запуску с 1 сентября.

Бумажные билеты с продаж сняли, а бывших кондукторов перевели на другие позиции, а часть персонала привлекли в качестве контролеров. Работники помогают горожанам осваивать новую систему. Руководитель предприятия Виктор Тимошенко отметил, что в других населенных пунктах подобный опыт оказал положительное влияние на финансовые поступления.

Валидаторы подключены в шестидесяти единицах транспорта, включая автобусы и трамваи. Для удобства жителей создали мобильное приложение, с помощью которого можно не только оплачивать поездки, но и становиться в электронные очереди в ЦНАП или в больницах и получать информацию о событиях в городе.

Инициатор E-Pass Александр Колесников отметил, что у «Конотопки» более широкий функционал, чем привычные способы оплаты. Дизайн связан с исторически протекавшей территорией города рекой. Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" Сергей Тягний назвал запуск важным шагом для развития общества.

Мэр Артем Семенихин объяснил, что проект реализован при поддержке Easy Pay. В итоге новая система оплаты проезда в Сумской области обеспечила современный, быстрый и удобный способ использования транспорта, существенно снизив время на приобретение билетов.

Источник: Конотопский горсовет

