У Сумській області триває прийом заяв від внутрішньо переміщених осіб, в тому числі й пенсіонерів, які потребують гуманітарної допомоги.

Програма, в межах якої надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області, спрямована на тих, хто найбільше постраждав від війни і залишився без даху над головою, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сторінці соціального захисту міста Суми у Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області включає можливість поселення у модульне містечко, яке зараз будують в облцентрі.

Воно має стати тимчасовим прихистком для людей, які втратили житло через російську агресію або через надзвичайні ситуації. Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам та сім’ям, які опинилися у критичних життєвих обставинах.

Визначення потреб та розподіл місць здійснює Департамент соціального захисту. Саме він уповноважений приймати рішення щодо поселення у тимчасові споруди. Кожен, хто хоче скористатися цією можливістю, має подати заяву встановленого зразка.

Прийом документів на цей вид гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області здійснюється у Департаменті соціального захисту населення міської ради.

Для цього потрібно звернутися за адресою місто Суми, вулиця Харківська, 35, громадська приймальня, робоче місце номер 15. Заяви приймають у робочий час, і тут же можна отримати консультацію щодо процедури.

При поданні документів необхідно надати паспортні дані, ідентифікаційний код, а також довідку внутрішньо переміщеної особи. Дані потрібно вказати як особисті, так і членів сім’ї. Ця вимога є обов’язковою для коректного оформлення обліку та розгляду звернення.

Для отримання детальнішої інформації та консультацій варто звертатися за телефоном (0542) 787-147. Тут нададуть усі роз’яснення.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право