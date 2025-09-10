В Сумской области продолжается прием заявлений от внутренне перемещенных лиц, в том числе и пенсионеров, нуждающихся в гуманитарной помощи.

Программа, в рамках которой предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области, направлена ​​на тех, кто больше всего пострадал от войны и остался без крова, сообщает Politeka.

Как говорится на странице социальной защиты города Сумы в Фейсбуке, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области включает возможность поселения в модульный городок, который сейчас строят в облцентре.

Оно должно стать временным прибежищем для людей, лишившихся жилья из-за российской агрессии или из-за чрезвычайных ситуаций. Приоритет отдается внутренне перемещенным лицам и семьям, оказавшимся в критических жизненных обстоятельствах.

Определение потребностей и распределение мест осуществляет Департамент социальной защиты. Именно он уполномочен принимать решение о поселении во временные сооружения. Каждый желающий воспользоваться этой возможностью должен подать заявление установленного образца.

Прием документов на этот вид гуманитарной помощи пенсионерам в Сумской области осуществляется в Департаменте социальной защиты населения городского совета.

Для этого следует обратиться по адресу город Сумы, улица Харьковская, 35, общественная приемная, рабочее место номер 15. Заявления принимают в рабочее время, и тут же можно получить консультацию по процедуре.

При подаче документов необходимо предоставить паспортные данные, идентификационный код, а также справку внутри перемещенного лица. Данные следует указать как личные, так и членов семьи. Это требование обязательно для корректного оформления учета и рассмотрения обращения.

Для получения более подробной информации и консультаций следует обращаться по телефону (0542) 787-147. Здесь предоставят все разъяснения.

