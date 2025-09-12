Подорожание продуктов в Сумской области коснулось молочных изделий, среди которых кефир Крестьянский 2,5% и маргарин Олком Сливочный 72,5%, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

По состоянию на 10 сентября 2025 года кефир объемом 950 мл в разных торговых сетях стоил: Auchan – 47,50 грн., Megamarket – 69,40, Metro – 56,06, Novus – 66,99. Средняя стоимость этого молочного продукта за последний месяц составила 59,99 гривен, что на 1,00. больше по сравнению с августом 2025 года, когда среднее значение составило 58,45.

Что касается маргарина Олком Сливочный 72,5% весом 200 г, его цены колебались следующим образом: Auchan – 33,90 грн., Novus – 42,99. Среднемесячная стоимость в августе 2025 года составляла 37,10, в то время как по состоянию на 10 сентября средняя цена выросла до 38,45, фиксируя повышение на 1,75.

Данные ежедневного мониторинга показывают, что цены на кефир оставались стабильными в течение большей части августа, колеблясь в пределах 57,39-59,74 грн. Для маргарина аналогичный индекс свидетельствует о постепенном росте с 36,70 до 37,70, что впоследствии отразилось на среднемесячной стоимости.

Повышение цен в торговых сетях объясняется колебаниями рынка и разными позициями сетей в формировании стоимости продукции. Auchan демонстрирует более низкие цены по сравнению с другими супермаркетами, в то время как Megamarket и Novus остаются в верхнем ценовом диапазоне.

Подорожание продуктов в Сумской области создает дополнительные вызовы для потребителей, ведь ежемесячные колебания стоимости молочных изделий оказывают непосредственное влияние на семейный бюджет.

