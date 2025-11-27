ДТЭК предупредил о дополнительных локальных графиках отключения света в Одесской области на пятницу, 28 ноября 2025 года.

В пятницу, 28 ноября 2025 года, энергетики будут проводить в Одесской области профилактические работы и применят специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света 28 ноября в Одесской области коснутся Фонтанской сельской территориальной общины. Там с 8:00 до 20:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Фонтанка (ул. Абрикосова, Веселая, Вишневая, Венская, Винницкая, Грушевского, Дачная 1, 2, 3, 4, 5, 6, Демчука, Демьянчука, Единства, Закарпатская, Измаильская, Каштановая, Киевская, Корнийчука, Котляревского, Храмовая, Лиманная, Льовская, Новая, Одесская, Полевая, Рыбацкая, Садовая, Филатова, Центральная, пер. Скакуна, Сковороды, просп. Нестеренко);

Вапнярка (Садовая, Владимира Ивасюка, Лугова 2 и 3).

Кроме того, графики отключения света 28 ноября также будут действовать на территории Окнянской поселковой территориальной общины, сообщает Politeka. С 8:00 до 19:00 будут действовать ограничения в поселке Окны для домов по улице Европейская и селе Одаи по ул. Леси Украинки.

Также ДТЭК предупреждает о плановом обесточивании в пятницу на территории села Климентово Куяльницкой общины. Там ограничения так же будут действовать с 8 до 19 часов.

