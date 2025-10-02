В случае невозможности личного получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумах, продуктовый набор может получить доверенное лицо.

Сумской городской совет сообщил о начале выдачи бесплатных продуктов в Сумах для ВПЛ и жителей территориального общества, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.

Об этом говорится на странице городского совета в Фейсбуке.

Программа реализуется Благотворительной организацией Global Empowerment Mission UA ​​(GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета. Каждый получатель пособия имеет право на один продуктовый набор.

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумах, гражданам необходимо иметь при себе пакет документов, подтверждающих личность и место жительства, а именно:

Паспорт гражданина Украины;

Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Документ, подтверждающий зарегистрированное место жительства в пределах Сумской МТГ.

В случае невозможности личного получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумах, продуктовый набор может получить доверенное лицо. Для этого она должна предъявить подлинники документов человека, за который получает помощь, а также собственный паспорт. Такой подход позволяет обеспечить поддержку даже тем, кто не может самостоятельно прийти за помощью из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

Где можно получить поддержку украинцам: выдача продуктовых наборов будет производиться в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета, по адресу: ул. Харьковская, 35, 2-й этаж, актовый зал. График работы учреждения предусматривает прием граждан с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, а в пятницу – с 8:00 до 15:00. Обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:00.

