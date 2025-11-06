Новый график движения транспорта в Житомире призван упорядочить работу троллейбусов в вечерние часы и позволить более эффективно использовать имеющийся подвижной состав.

В Житомире с 5 ноября 2025 года введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Изменения касаются двух троллейбусных маршрутов – №2 и №3.

Корректировка связана с оптимизацией работы общественного транспорта в вечернее время.

Маршрут №2, курсирующий направлением «Богуния - Вокзал - Смолянка», теперь имеет больший интервал в вечерние часы. Если раньше троллейбусы двигались с перерывом 10-13 минут, то теперь этот показатель увеличен до 25 минут. Аналогичное изменение коснулось маршрута №3, который следует по схеме «Богуния — Смолянка — Вокзал». В вечернее время на линии будет работать меньше единиц, поэтому период между рейсами будет составлять 25 минут вместо предыдущих 10-13.

Такие изменения введены исключительно в будние дни. В другие периоды работа троллейбусов остается без изменений. Обновленные расписания обнародованы на официальном ресурсе городской транспортной системы по ссылке , где жители могут ознакомиться с подробной информацией по каждому маршруту.

Новый график движения транспорта в Житомире призван упорядочить работу троллейбусов в вечерние часы и позволить более эффективно использовать имеющийся подвижной состав. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное время отправления, чтобы удобно планировать поездки.

Также недавно стало известно, что в городе планируется повышение стоимости проезда. Причиной этого является удорожание горючего, электроэнергии, а также рост затрат на оплату труда и техническое обслуживание транспорта.

Проект решения горисполкома был обнародован 5 сентября, однако окончательное решение пока не принято. Заместитель мэра отметил, что в ближайшее время исполнительный комитет определит дату введения новых тарифов.

