Работа для пенсионеров в Черниговской области подходит тем, кто после ухода на заслуженный отдых стремится оставаться полезным и иметь дополнительный доход.

Работа для пенсионеров в Черниговской области предусматривает несколько вариантов, подходящих людям с разным опытом и навыками, от физического труда до технических специальностей, сообщает Politeka.

Как показывает платформа work.ua, на рынке труда сейчас доступна работа для пенсионеров в Черниговской области, которая позволяет поддерживать активный ритм жизни и чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Один из вариантов – позиция разнорабочего в агроцентре «Мир Растений». Заработная плата составляет 15 000 гривен, с возможностью получить дополнительную оплату за переработку.

График: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Работник официально оформляется, а заработок выплачивается своевременно. Основные обязанности включают перемещение товаров на складе, принятие новых поставок, погрузку и выгрузку.

Также необходимо поддерживать чистоту и порядок. Достоинством будет внимательность, ответственность и физическая выносливость.

Еще одна вакансия, которая может заинтересовать опытных специалистов, это должность ведущего инженера-энергетика в «Укрпочте». Оплата труда составляет около 20 000 грн. плюс премии за выполнение плановых показателей.

Основные обязанности: планирование технического обслуживания и ремонта оборудования, аудит состояния помещений и контроль электросетей. Также работник отвечает за своевременную поверку приборов учета электроэнергии, организацию ремонтов и устранение аварийных ситуаций.

Тем, кто имеет свой автомобиль и хорошо знает Чернигов, может подойти работа для пенсионеров в Кировоградской области водителем или курьером интернет-магазина Makeup.

Здесь нужно производить доставку косметики, парфюмерии и детских товаров. График: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Зарабатывать здесь можно от 20000 до 25000.

