Коммунальщики просят водителей отнестись с пониманием временных ограничений движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве было введено из-за масштабных ремонтных работ на части улиц украинской столицы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

4 ноября с 9 часов утра до 18 часов вечера частично ограничили движение транспорта в Киеве на улице Братиславской, расположенной в Деснянском районе украинской столицы. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор».

По информации предприятия, работники дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района проводят текущий ремонт дорожного покрытия на участке Братиславской улицы вблизи перекрестка с улицей Крайной. Цель работ – улучшение качества асфальтобетонного покрытия и обеспечение безопасного передвижения транспорта.

В УК «Киевавтодор» отмечают, что ремонтные работы производятся исключительно при благоприятных погодных условиях. В случае ухудшения погоды график выполнения и ограничение движения транспорта в Киеве может быть скорректирован, чтобы сохранить качество укладки асфальта.

Коммунальщики просят водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, заранее планировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться объездными путями.

В корпорации также отмечают, что подобные работы являются частью системного обновления дорожной инфраструктуры района, направленного на повышение комфорта и безопасности жителей.

Также до 15 ноября частично ограничено движение по Броварскому проспекту в Днепровском районе столицы. Дорожники производят текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от ст. м. «Лесная» в г. Бровары. Работы проводятся поэтапно отдельными ремонтными картами.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.