Местным жителям советуют готовиться к повышению тарифов в Ровно, ведь это ударит по семейным бюджетам.

Повышение тарифов в Ровно будет касаться сразу нескольких сфер, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Ровенского городского совета, решение вступит в силу с 1 октября и коснется как транспорта, так и оплаты за управление бытовыми отходами.

Новые цены в городском транспорте установлены с учетом дифференцированного подхода. Стоимость проезда в автобусах и маршрутках вырастет до 18 гривен, а в троллейбусах предусмотрены разные варианты.

Транспортная карта дает право платить только 12, банковская карта – 13, а наличными проезд обойдется в 14.

Как подчеркнули в городском совете, льготные категории, включая школьников, остаются на старых условиях. Для них проезд по троллейбусу стоит 7 гривен, а автобусом или маршруткой 9.

В горсовете отмечают, что повышение тарифов в Ровно стало вынужденным шагом из-за постоянного роста цен на электроэнергию, горючее и запчасти. И.о. городской голова отметил, что город пытался максимально отсрочить изменения, чтобы жители успели адаптироваться.

Кроме транспорта повышение тарифов в Ровно произошло и в сфере ЖКУ. Исполком пересмотрел расценки на вывоз бытовых отходов, которые не менялись более двух лет.

Итак, с 1 октября жители многоквартирных домов в облцентре будут платить 47,80 грн, а владельцы одноквартирных – 50,79. В поселке Квасилов для многоэтажек стоимость составит 39,71 грн, а для одноквартирных домов – 36,64 грн.

Важно отметить, что город параллельно активно работает над развитием системы обращения с отходами. Вводится раздельный сбор мусора, обновляется автопарк КТП-1728 и внедряются новые способы вывоза строительных отходов.

