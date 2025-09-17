Водіїв попередили, що обмеження руху транспорту в Одесі на одній з вулиць залишатиметься дійсним до кінця жовтня, повідомляє Politeka.

У повідомленні на офіційному сайті міської ради сказано, що певні незручності для місцевих мешканців ввели у звʼязку з необхідністю завершити масштабні ремонтні роботи.

Обмеження руху транспорту в Одесі по вулиці Сетпній продовжили через заміну аварійного каналізаційного колектора на ділянці від Овідіопольської до Стовпової. Саме ця частина дороги залишається перекритою для автомобілів.

Роботи тривають уже не перший місяць і виконуються підрядною організацією, яка наголошує на складності завдання.

Обмеження руху тарнспорту в Одесі було запроваджене ще восени минулого року. Від початку планувалося відкрити проїзд раніше, однак масштаб пошкоджень виявився значно більшим, ніж прогнозували.

Через це компанія-виконавець звернулася до міської ради із проханням продовжити терміни. Влада ухвалила відповідне рішення і тепер проїзд вулицею Степною залишатиметься закритим щонайменше до 30 жовтня 2025 року.

Для мешканців району це створює чимало незручностей. Автомобілістам доводиться планувати маршрути заздалегідь, користуватися об’їзними шляхами та витрачати більше часу у дорозі.

Втім міська адміністрація наголошує, що іншого варіанту просто немає, адже мова йде про критично важливу інфраструктуру. Колектор, який проходить під проїжджою частиною, потребував негайної заміни, інакше наслідки могли б бути ще більш проблемними для всього району.

