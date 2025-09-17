Водителей предупредили, что ограничение движения транспорта в Одессе на одной из улиц будет оставаться действительным до конца октября, сообщает Politeka.

В сообщении на официальном сайте городского совета говорится, что некоторые неудобства для местных жителей ввели в связи с необходимостью завершить масштабные ремонтные работы.

Ограничение движения транспорта в Одессе по улице Сетпной продолжили из-за смены аварийного канализационного коллектора на участке от Овидиопольской до Столбовой. Именно эта часть дороги остается перекрытой для автомобилей.

Работы продолжаются уже не первый месяц и выполняются подрядной организацией, которая подчеркивает сложность задачи.

Ограничение движения транспорта в Одессе было введено еще осенью прошлого года. С самого начала планировалось открыть проезд раньше, однако масштаб повреждений оказался значительно больше, чем прогнозировали.

Поэтому компания-исполнитель обратилась в городской совет с просьбой продлить сроки. Власти приняли соответствующее решение и теперь проезд по улице Степной будет оставаться закрытым по меньшей мере до 30 октября 2025 года.

Для жителей района это создает немало неудобств. Автомобилистам приходится планировать маршруты заранее, пользоваться объездными путями и тратить больше времени в пути.

Впрочем, городская администрация отмечает, что другого варианта просто нет, ведь речь идет о критически важной инфраструктуре. Коллектор, проходящий под проезжей частью, нуждался в немедленной замене, иначе последствия могли бы быть еще более проблемными для всего района.

