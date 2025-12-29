Графики отключения света в Чернигове на 30 декабря вводятся в части улиц города из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
График отключения света на 30 декабря в Чернигове охватывает сразу десятки улиц города. Выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи и проведение технических работ приведет к выключению электроснабжения с 9 до 17 часов на следующих улицах города:
- Анатолия Погребного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 23, 4 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 26
- Андрея Молчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а
- Василия Прохорского 26а, 26б
- В. Дрозда 11, 13, 15, 17
- Владимира Неговского 19
- Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а
- Вячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а
- Геологическая 12Б
- Гребенки 89
- Григория Сурабко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Долгая 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а
- Дружбы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а
- Евгения Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а
- Элеваторная 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б
- Ивана Богуна 41, 52, 41а, 52а
- Ивана Золотаренко 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б
- Инструментальная 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г 15-12-2025
- Кастуся Калиновского 40
- Цветы Цисык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 12а, 12а 27б, 27в, 35а
- Комкa 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
- Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 8 18б, 23а, 24а, 29а
- Космонавтив 2А
- Литовская 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 34, 4 51а, 54а, 56а, 58а, 60а
- Любецкая 169, 179, 189, 191А
- Масановская 1
- Михаила Грушевского 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224 230, 232, 234, 236, 238
- Нефтяников 2
- Незалежности 11, 17
- Пивци 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 3 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых вакансиях.