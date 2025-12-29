Графики отключения света на 30 декабря в Чернигове охватывают ряд улиц города.

Графики отключения света в Чернигове на 30 декабря вводятся в части улиц города из-за запланированных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

График отключения света на 30 декабря в Чернигове охватывает сразу десятки улиц города. Выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи и проведение технических работ приведет к выключению электроснабжения с 9 до 17 часов на следующих улицах города:

Анатолия Погребного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 23, 4 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 26

Андрея Молчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Василия Прохорского 26а, 26б

В. Дрозда 11, 13, 15, 17

Владимира Неговского 19

Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

Вячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а

Геологическая 12Б

Гребенки 89

Григория Сурабко 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

Долгая 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а

Дружбы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

Евгения Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

Элеваторная 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б

Ивана Богуна 41, 52, 41а, 52а

Ивана Золотаренко 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

Инструментальная 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г 15-12-2025

Кастуся Калиновского 40

Цветы Цисык 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 12а, 12а 27б, 27в, 35а

Комкa 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21

Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 8 18б, 23а, 24а, 29а

Космонавтив 2А

Литовская 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 34, 4 51а, 54а, 56а, 58а, 60а

Любецкая 169, 179, 189, 191А

Масановская 1

Михаила Грушевского 190, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 218а, 220, 222, 224 230, 232, 234, 236, 238

Нефтяников 2

Незалежности 11, 17

Пивци 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 3 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

