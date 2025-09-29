Новый график движения транспорта в Запорожской области способствует эффективному использованию коммунального транспорта и улучшает доступность маршрутов для всех категорий пассажиров.

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает полное восстановление троллейбусного маршрута №1, соединяющего «пл. Профсоюзов» с Турбазой «Хортица», передает Politeka.

Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале городского общественного транспорта. Восстановление маршрута начнется с понедельника, 29 сентября, и обеспечит регулярную курсировку троллейбусов в обоих направлениях по установленному расписанию.

За будни отправления от «пл. Профсоюзы» в Турбазу «Хортица» запланированы на 6:47, 7:55, 9:10, 10:54, 12:05, 13:15, 15:57 и 18:20. В обратном направлении троллейбусы будут отправляться в 7:58, 8:56, 10:21, 12:04, 13:13, 14:26, 17:02 и 19:28. Такое расписание позволяет жителям и гостям города удобно планировать поездки в течение дня и пользоваться транспортом без лишних очередей.

В то же время, с 29 сентября прекращается движение от Турбазы «Хортица» до 4-го Южного микрорайона и ул. Песчаной. Это решение позволяет оптимизировать работу маршрута и сконцентрировать транспортные ресурсы в основном направлении.

Маршрут №1 обслуживается современными троллейбусами с автономным ходом, что обеспечивает экологичность и комфорт во время поездок. Каждое транспортное средство оборудовано всем необходимым для удобного передвижения пассажиров, включая внутреннее освещение и систему безопасного входа-выхода.

Благодаря обновленному сервису, жители Запорожья получают надежный и быстрый способ добраться до основных локаций города, а новый график движения транспорта в Запорожье способствует эффективному использованию коммунального транспорта и улучшает доступность маршрутов для всех категорий пассажиров.

