Прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожье обещает настоящее осеннее время с прохладой и осадками.

Синоптики рассказали, подготовили ли сюрпризы осенние дни и сделали прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожье, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 27 числа: в течение всего дня погода будет пасмурной. Днем ожидается сильный дождь, но к вечеру он должен ослабеть. Максимальная температура воздуха составит +13°C.

Во вторник, 28.10: воздух прогреется до +14°C. Ожидается пасмурная погода, хотя во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова укрыться за облаками. Без осадков.

Среда, 29.10: в утренние часы, а уже днем ​​небо покроется облаками. Ночью пройдет мелкий дождь, который еще до утра закончится. Больше осадков не предполагается. Температурные колебания от +9 до +12°C.

Четверг, 30 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+12°C.

В пятницу, 31:10: с утра до самого вечера в Запорожье небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +7…+12°C.

Суббота, 01.11: облачная пора продержится весь день. Без осадков. Температура будет колебаться от +6 до +12°C. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и праздновался всюду. Если в этот день будет холодно и пойдет снег, то весна прогнозируется поздняя и холодная.

В воскресенье 02.11: с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Температурные показатели от +6 до +11°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Запорожье обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

