Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі та області надаються один раз на два місяці.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі та області надаються декілька разів на місяць благодійною організацією "Гостинна Хата", повідомляє Politeka.net.

На своїй сторінці в Фейсбук організація розкрила усі деталі отримання цієї допомоги.

Триває видача безкоштовних продуктів для ВПО у Одесі та області за сприяння Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Програма реалізується у співпраці з гуманітарними партнерами та охоплює вразливі категорії населення, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Надати допомогу можуть всім переселенцям, які мають відповідну довідку ВПО, видану в період з 2022 по 2025 рік включно. Програма охоплює як мешканців міста, так і осіб, що тимчасово проживають в інших населених пунктах Одеської області. Для кожної категорії отримувачів встановлено окремі критерії, тож перед отриманням допомоги важливо перевірити, чи відповідає ваша ситуація чинним умовам. Оновлений список категорій для переселенців, які мешкають в області, розміщується на офіційних сторінках організації в соціальних мережах.

Щодо ВПО, які наразі мешкають саме в Одесі, харчову допомогу можуть отримати родини, що належать до таких категорій:

– у складі яких є особи пенсійного віку, тобто люди старші за 60 років

– які доглядають за особами з інвалідністю І або ІІ групи

– багатодітні родини, що виховують трьох і більше дітей

– у яких є дитина з інвалідністю

– де дитина перебуває під опікою або піклуванням

– в яких один з батьків самостійно виховує дитину

– де є вагітна жінка

– з дітьми віком до трьох років

Важливо зазначити, що безкоштовні продукти для ВПО в Одесі та області надаються один раз на два місяці. Такий підхід дозволяє системно охоплювати потреби значної кількості сімей і водночас забезпечувати регулярність підтримки.

Організатори закликають слідкувати за оновленнями щодо умов отримання допомоги, графіком видачі та місцями реєстрації через офіційні інформаційні канали. Це дозволить уникнути непорозумінь та вчасно отримати підтримку.

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