Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе и области предоставляются один раз в два месяца.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе и области предоставляются несколько раз в месяц благотворительной организацией "Гостинна Хата", сообщает Politeka.net.

На своей странице в Facebook организация раскрыла все детали получения этой помощи.

Продолжается выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе и области при содействии Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. Программа реализуется в сотрудничестве с гуманитарными партнерами и охватывает уязвимые категории населения, вынужденные покинуть свои дома из-за войны.

Оказать помощь могут всем переселенцам, имеющим соответствующую справку ВПЛ, выданную в период с 2022 по 2025 год включительно. Программа охватывает как жителей города, так и временно проживающих в других населенных пунктах Одесской области. Для каждой категории получателей установлены отдельные критерии, поэтому перед получением помощи важно проверить, соответствует ли ваша ситуация действующим условиям. Обновленный список категорий для проживающих в области переселенцев размещается на официальных страницах организации в социальных сетях.

Относительно ВПО, которые живут именно в Одессе, продовольственную помощь могут получить семьи, принадлежащие к следующим категориям:

– в составе которых есть лица пенсионного возраста, то есть люди старше 60 лет

– ухаживающие за лицами с инвалидностью I или II группы

– многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей

– в которых есть ребенок с инвалидностью

– где ребенок находится на попечении или попечительству

– в которых один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка – с детьми – с беременной

женщиной

Важно отметить, что бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе и области предоставляются один раз в два месяца. Такой подход позволяет системно охватывать потребности большого количества семей и одновременно обеспечивать регулярность поддержки.

Организаторы призывают следить за обновлениями условий получения помощи, графиком выдачи и местами регистрации через официальные информационные каналы. Это позволит избежать недоразумений и получить поддержку.

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