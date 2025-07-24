Переселенцы могут самостоятельно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, однако следует знать, где искать и как это быстро сделать, сообщает Politeka.net.
Советы опубликовали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.
Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив. Как сообщает Министерство развития общин, такую помощь сегодня оказывают:
- частные лица – обычные граждане, которые согласились принять переселенцев у себя дома;
- учреждения частной формы собственности;
- коммунальные заведения;
- государственные учреждения.
Полезные онлайн-сервисы для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе.
Для удобства переселенцев государство запустило специализированные платформы, позволяющие оперативно найти временный дом.
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«Там, де вас чекають» – на этой платформе можно:
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узнать об имеющихся убежищах в выбранном регионе;
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проверить количество свободных мест;
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найти контакты региональных центров по размещению переселенцев;
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получить консультацию по условиям проживания.
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«Прихисток» – государственный онлайн-сервис для поиска бесплатного дома. Чтобы воспользоваться им:
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перейдите на сайт;
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нажмите опцию «Найти жилье»;
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выберите страну – Украина, а также желаемый регион;
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введите количество членов семьи и другие необходимые данные;
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просмотрите актуальные предложения;
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свяжитесь непосредственно с собственниками недвижимости.
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«Допомагай» – волонтерская инициатива, работающая по аналогичному принципу и позволяющая найти убежище в кратчайшие сроки. Платформа создана неравнодушными людьми, желающими помочь тем, кто вынужденно покинул дом из-за войны.
Поддержка со стороны местных властей
Кроме онлайн-платформ, помощь с размещением переселенцев оказывают:
- Областные военные администрации (ОВА);
- Органы местного самоуправления (ОМС).
Именно они обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным домом в местах компактного поселения (МКП) — специально обустроенных общежитиях, лагерях, пансионатах и т.д.
Чтобы получить место в МКП, нужно сообщить о необходимости:
- ответственным лицам еще во время эвакуации;
- гуманитарному штабу сразу по прибытии в новый населенный пункт;
- или обратиться к местным властям через горячую линию.
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