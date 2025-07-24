Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе в разных формах.

Переселенцы могут самостоятельно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, однако следует знать, где искать и как это быстро сделать, сообщает Politeka.net.

Советы опубликовали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Внутри перемещенные лица, нуждающиеся в временном убежище в Украине, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе в разных формах благодаря поддержке государства, местных общин и волонтерских инициатив. Как сообщает Министерство развития общин, такую помощь сегодня оказывают:

частные лица – обычные граждане, которые согласились принять переселенцев у себя дома;

учреждения частной формы собственности;

коммунальные заведения;

государственные учреждения.

Полезные онлайн-сервисы для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Одессе.

Для удобства переселенцев государство запустило специализированные платформы, позволяющие оперативно найти временный дом.

«Там, де вас чекають» – на этой платформе можно: узнать об имеющихся убежищах в выбранном регионе; проверить количество свободных мест; найти контакты региональных центров по размещению переселенцев; получить консультацию по условиям проживания.

«Прихисток» – государственный онлайн-сервис для поиска бесплатного дома. Чтобы воспользоваться им: перейдите на сайт; нажмите опцию «Найти жилье»; выберите страну – Украина, а также желаемый регион; введите количество членов семьи и другие необходимые данные; просмотрите актуальные предложения; свяжитесь непосредственно с собственниками недвижимости.

«Допомагай» – волонтерская инициатива, работающая по аналогичному принципу и позволяющая найти убежище в кратчайшие сроки. Платформа создана неравнодушными людьми, желающими помочь тем, кто вынужденно покинул дом из-за войны.

Поддержка со стороны местных властей

Кроме онлайн-платформ, помощь с размещением переселенцев оказывают:

Областные военные администрации (ОВА) ;

; Органы местного самоуправления (ОМС).

Именно они обеспечивают ВПЛ бесплатным социальным домом в местах компактного поселения (МКП) — специально обустроенных общежитиях, лагерях, пансионатах и т.д.

Чтобы получить место в МКП, нужно сообщить о необходимости:

ответственным лицам еще во время эвакуации;

гуманитарному штабу сразу по прибытии в новый населенный пункт;

или обратиться к местным властям через горячую линию.

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