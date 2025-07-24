График отключения света в Одесской области на 25 июля был разработан для проведения плановых профилактических мероприятий на электросетях.

Согласно Графику отключения света в Одесской области на 25 июля , в двух населенных пунктах региона запланированы профилактические отключения электроэнергии, сообщает Politeka.

Информируют об этом Беляевский и Болградский городской совет.

В городе Беляевка энергоснабжение будет временно приостановлено с 08:00 до 17:00. Без электричества останутся следующие улицы: Агрономическая, Остапа Вишни, Героев Громады, Гоголя, Атамана Головатого, Дружбы, Европейская, Заводская, Запорожцев, Заречная, Зеленая, Звездная, Калиновая, Цветочная, Киевская, Кипенко, Мира, Молодежная, Тепличная, Одесская, Одесская. Также работы коснутся переулков: Мира, Молодежного, Атамана Головатого и Калинового.

В Болграде ремонтная деятельность запланирована на тот же день в промежутке с 09:00 до 17:00. Обесточение коснутся жителей улиц: Архитектурная, Бессарабская, Заводская, Космонавтов, Малевинского, Максима Мединского, Виктора Оцерклевича, Восточная, Транспортная, Траянвальская. Также отключения охватят переулки: Болградский, Буджацкий, Мира и Новый.

График отключения света в Одесской области на 25 июля был разработан для проведения плановых профилактических мероприятий на электросетях. Всех потребителей просят отнестись с пониманием и заранее подготовиться.

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