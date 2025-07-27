Денежная помощь в Одессе является важной поддержкой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны

Денежная помощь в Одессе стала доступна для уязвимых категорий граждан, сообщает Politeka.

Об этом говорится на канале "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН".

Речь идет о лицах, переместившихся за последние шесть месяцев, а также для лиц, вернувшихся после вынужденного переселения из-за войны — либо из-за границы, либо к своему постоянному месту жительства. Важно, чтобы все соискатели отвечали четким критериям, определенным программой.

Выплата составляет 3600 гривен на одного человека ежемесячно, в целом за трехмесячный период это 10 800 грн. Помощь могут получить те, у кого среднемесячный доход не превышает 5400 грн на члена семьи и отвечает одному из установленных критериев уязвимости.

К категориям, которые могут претендовать на поддержку, относятся:

- семьи, где только один родитель воспитывает детей до 18 лет или ухаживает за пожилыми лицами (от 55 лет);

- домохозяйства, состоящие из одиноких пенсионеров или пенсионера с детьми;

- семьи, у которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Заявители не должны получать поддержки от других организаций за последние три месяца. Если выплаты прекратились более трех месяцев назад, можно подать повторную заявку, если подтверждается наличие уязвимости.

Для оформления обращения необходимо обратиться в офис по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а.

Денежная помощь в Одессе является важной поддержкой для оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны и направлена на улучшение условий проживания в это непростое время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь пенсионерам в Одессе: украинцы могут получить лекарства, куда нужно обращаться.

Також Politeka писала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Одессе: размер выплат отличается, сколько выплачивают.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе и области: помощь могут получить семьи, принадлежащие к определенным категориям.