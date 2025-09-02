Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения поездов в Одесской области и планировать поездки заранее.

Новый график движения поездов в Одесской области вводится в середине сентября из-за решения компании-перевозчика "Укрзализныци", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В первую половину сентября в пригородном железнодорожном сообщении произойдут определенные изменения в маршрутах и ​​расписаниях поездов. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения поездов в Одесской области и планировать поездки заранее, чтобы избежать недоразумений и задержек.

В частности, с 16 по 22 сентября введен новый график движения поездов в Одесской области:

№6253, курсирующий по маршруту Вапнярка – Одесса, теперь будет отправляться в 00:34 и прибывать на конечную станцию ​​в 07:18. Ранее отправление проходило в 01:01, а прибытие – в 07:51.

№6255, также курсирующий из Вапнярки в Одессу, теперь будет отправляться в 07:50 и прибывать в 14:32. Ранее отправление осуществлялось в 07:25, а прибытие – в 14:13.

№7024, курсирующий по маршруту Подольск – Слободка, будет отправляться в 04:53 и прибывать в 05:42. Ранее время отправления было в 04:47, а прибытие – в 05:27.

Администрация железной дороги призывает пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок и выбирать удобное время для передвижения. В то же время следует готовиться к возможным дополнительным корректировкам в расписаниях, поэтому рекомендуется регулярно проверять официальные источники информации, такие как сайт железной дороги, мобильные приложения или информационные стенды на станциях и вокзалах.

Внесенные изменения направлены на оптимизацию движения пригородных поездов, улучшение организации перевозок и обеспечение более комфортного и своевременного сообщения для всех пассажиров.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать поездки с учетом новых графиков, чтобы обеспечить бесперебойное и удобное передвижение по железной дороге.

