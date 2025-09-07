Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области остается доступной для тех, кто отвечает критериям.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области может быть возобновлена ​​для граждан, потерявших ее из-за выезда за границу, сообщает Politeka.

По данным Юридического советника для ВПЛ, украинцы, временно покидавшие страну из-за боевых действий и вернувшихся, имеют возможность повторно оформить государственную финансовую поддержку. Процедура регламентируется действующим законодательством и требует соблюдения определенных правил.

Есть два пути получения помощи. Первый касается лиц, подающих документы впервые. Важно иметь справку переселенца. Заявление можно подать через приложение "Действие" или лично в управлении социальной защиты населения. С даты возвращения из-за границы должно пройти не менее 15 рабочих дней, праздничные и выходные не учитываются.

Также заявитель должен отвечать имущественным критериям: отсутствие депозитов свыше 100 тысяч гривен, наличие не пострадавшего жилья на безопасной территории и отсутствие крупных покупок или валютных операций свыше 100 тысяч гривен.

Второй путь предполагает возобновление выплат для тех, кто уже получал пособие, но они были прекращены из-за выезда или добровольного отказа. В таком случае необходимо повторно встать на учет как переселенец и подтвердить, что лицо прибыли из районов активных боевых действий или временно оккупированных территорий без официальной даты завершения конфликта. Другим основанием является повреждение или уничтожение жилья, непригодного для проживания.

Следовательно, по возвращении украинцы могут повторно оформить государственную поддержку и получить финансовую помощь, соблюдая все установленные правила. Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области остается доступной тем, кто отвечает критериям, обеспечивая стабильное покрытие основных потребностей.

