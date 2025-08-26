Подорожчання гречки в Сумській області вже відчутне, тож споживачам слід враховувати різницю у вартості між різними торговельними точками при плануванні покупок.

Подорожчання гречки в Сумській області відчули споживачі, які купують крупу вагою 1 кг, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середня ціна продукту станом на кінець серпня 2025 року становить 34,10 грн, свідчать дані торговельних мереж.

За останніми цінами, Auchan пропонує гречку по 29,90 грн, Metro – 31,30, Novus – 31,99, а Megamarket – 43,20. Попри різницю у вартості між магазинами, середній показник по регіону склав 34,10 грн. Порівняно із середньомісячними значеннями липня, коли Auchan та Metro тримали цінник на рівні 29,90–31,30, Novus – 31,93, а Megamarket – 43,20, середнє значення зросло на 0,05 гривень.

Індекс споживчих цін за останній місяць демонструє поступове підвищення вартості гречки. З 25 липня по 12 серпня 1 кг крупи коштував 34,05, після чого з 13 серпня вартість піднялася до 34,10 і залишалася стабільною до кінця місяця. Таке незначне зростання свідчить про відносну стабільність ринку, але водночас відображає тенденцію подорожчання продуктів першої необхідності.

Популярність гречки серед споживачів обумовлює важливість контролю розцінок у торговельних мережах. Різниця між Megamarket та іншими магазинами, яка становить понад 10 гривень, залишається помітною для покупців, які порівнюють пропозиції перед придбанням. Це особливо актуально для тих, хто купує крупу регулярно.

Отже, подорожчання гречки в Сумській області вже відчутне. Середня ціна 34,10 гривні за кілограм демонструє незначне підвищення у порівнянні з минулим місяцем, що відображає загальну тенденцію зростання розцінок на бакалійні продукти у регіоні. Споживачам слід враховувати різницю у вартості між різними торговельними точками при плануванні покупок, щоб обрати оптимальний варіант.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.