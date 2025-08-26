Подорожание гречки в Сумской области уже ощутимо, поэтому потребителям следует учитывать разницу в стоимости между разными торговыми точками при планировании покупок.

Подорожание гречки в Сумской области испытали потребители, покупающие крупу весом 1 кг, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Средняя цена продукта по состоянию на конец августа 2025 составляет 34,10 грн, свидетельствуют данные торговых сетей.

По последним ценам Auchan предлагает гречку по 29,90 грн, Metro – 31,30, Novus – 31,99, а Megamarket – 43,20. Несмотря на разницу в стоимости магазинов, средний показатель по региону составил 34,10 грн. По сравнению со среднемесячными значениями июля, когда Auchan и Metro удерживали ценник на уровне 29,90–31,30, Novus – 31,93, Megamarket – 43,20, среднее значение выросло на 0,05 гривен.

Индекс потребительских цен за последний месяц показывает постепенное повышение стоимости гречихи. С 25 июля по 12 августа 1 кг крупы стоил 34,05, после чего с 13 августа стоимость поднялась до 34,10 и оставалась стабильной до конца месяца. Такой незначительный рост свидетельствует об относительной стабильности рынка, но в то же время отражает тенденцию удорожания продуктов первой необходимости.

Популярность гречихи среди потребителей обуславливает важность контроля расценок в торговых сетях. Разница между Megamarket и другими магазинами, которая составляет более 10 гривен, остается заметной для покупателей, сравнивающих предложения перед покупкой. Это особенно актуально для тех, кто покупает крупу регулярно.

Следовательно, подорожание гречки в Сумской области уже ощутимо. Средняя цена 34,10 грн за килограмм демонстрирует незначительное повышение по сравнению с прошлым месяцем, что отражает общую тенденцию роста расценок на бакалейные продукты в регионе. Потребителям следует учитывать разницу в стоимости между разными торговыми точками при планировании покупок, чтобы выбрать оптимальный вариант.

