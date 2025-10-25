Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области касается не всех.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области обсудили на заседании тарифной комиссии в Калуше, где 10 октября приняли новые показатели стоимости тепловой энергии для нескольких местных предприятий, сообщает Politeka.

В список вошли ООО «Костанза», ООО «Калуштеплоэнерго», ООО «Приваттеплоэнерго» и ООО «Евлогия Запад». Эти компании снабжают теплом населения, бюджетные учреждения и другие объекты в пределах общины.

Согласно официальной информации, для трех предприятий - "Калуштеплоэнерго", "Приваттеплоэнерго" и "Евлогия Запад" - расчеты выполнили по унифицированной формуле. Стоимость определили на уровне 90% от среднего показателя по области, который на 24 сентября составил 4 286,87 грн за гигакалорию без налога. Таким образом, новый тариф равняется 3 858,18 грн за гигакалорию без НДС.

Для компании "Костанза" увеличение цены составило 2,1%. Изменение связано с обновлением стоимости транспортировки ранее утвердившего исполком теплоносителя. При этом для жителей города начисления остаются неизменными, то есть пересмотр не отразится на платежках граждан.

В ходе обсуждения были определены показатели для отопительного периода 2025/2026 годов. Стоимость тепловой энергии предложена на уровне 1096,74 грн за гигакалорию для потребителей, 1130,80 грн - для бюджетных структур и 1124,94 грн - для других категорий пользователей. Представители комиссии подчеркнули, что корректировка не коснется населения, ведь действующее законодательство в период военного положения, а также в течение полугода после его завершения, запрещает увеличение тарифов на теплоснабжение, транспортировку и поставку энергии для граждан.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области касается только регулирования стоимости тепловой энергии для обслуживающих бюджетные организации предприятий, без влияния на домохозяйства Калуша.

