Работа для пенсионеров во Львове не означает, что люди с жизненным опытом могут получать только копейки, поэтому рассказываем, где искать хорошие зарплаты.

Работа для пенсионеров во Львове позволяет получать стабильный доход в разных областях, сообщает Politeka.

Среди привлекательных предложений на платформе work.ua есть вакансия комплектующего товаров во Франковском районе с зарплатой от 25 000 до 35 000 гривен.

В этой должности основные обязанности включают бережную комплектацию товаров согласно заказу и вежливое общение с гостем. Вознаграждение формируется в зависимости от количества собранных заказов.

Дополнительно работники получают бонусы за высокую оценку гостя, точность уборки и электронные чаевые. Компания обеспечивает адаптацию новичков, обучение, тренинги и бонусы, а также скидки на спортивные заведения и курсы иностранных языков.

Еще одно предложение для тех, кто интересуется работой для пенсионеров, это вакансия официанта в сети детских развлекательных заведений «Країна Мрій». Зарплата составляет 30 000-35 000 грн. ставка плюс проценты и чаевые.

График гибок, возможны изменения 3/3 или по договоренности с 9:00 до 21:30. Работники получают гарантированную оплачиваемую стажировку, стабильную оплату дважды в месяц, бонусы и премии, а также утренний кофе и обед за счет заведения.

Также на сайте предлагается позиция пекаря в сети «Сільпо» с зарплатой 32600-46300 в зависимости от отработанных часов. Сотрудники получают официальное трудоустройство, страхование жизни, индивидуальный график и поддержку коллег и руководителей в адаптации.

Компания кроме работы для пенсионеров во Львове обеспечивает тренинги, льготы на изучение иностранных языков, посещение спортивных заведений и скидки на собственное производство «Сільпо».

