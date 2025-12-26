Во Львове на рождественские праздники введен новый график движения транспорта для маршрута №99 в Шевченковскую рощу, сообщает Politeka.

С 25 по 28 декабря автобус будет курсировать по маршруту площадь Галицкая – Музей народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого. Линию обслуживает городское АТП-1.

График движения предусматривает одно транспортное средство с 10.00 до 19.00, интервал между рейсами ориентировочно один час.

Как отмечают в управлении транспорта ЛГС, маршрут №99 выезжает на линию в зимний период исключительно во время проведения массовых мероприятий в скансене из-за низкого пассажиропотока. С наступлением весны автобус возобновит регулярную курсировку по выходным.

Новый график движения транспорта во Львове позволяет обеспечить удобный доезд в праздничные локации и поддержать комфорт передвижения для львовян и гостей города.

Кроме того, в городе сообщалось о новом графике движения поездов.

Он предусматривает курсирование 16-ти дополнительных составов в праздничные дни.

В это количество включены рейсы из Киева и Одессы. Также перевозчик планирует увеличить количество прицепных вагонов для пассажиров из Днепра.

Львовский железнодорожный узел стал ключевым для тех, кто следует в Карпаты: на отдых, для реабилитации военных или путешествий с детьми. Особое внимание в «Укрзалізниці» обращают на поезд №291 Киев – Львов, который удобен для стыковки с рейсом №157/158 Львов – Чоп.

Маршрут охватывает популярные карпатские направления: Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево. Поезд №289 из Киева прибывает в 07:40, что позволяет пассажирам пересаживаться в 10:51 на современный дизельный поезд Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

