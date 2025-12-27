Новый график движения поездов во Львов начал действовать с 14 декабря вместе с обновлением расписания региональных, пригородных и городских рейсов, сообщает Politeka.

Об изменениях проинформировали на официальной странице "Укрзалізниці" в Телеграмме. Там отметили, что компания расширяет сеть поездок за счет запуска дополнительных регулярных региональных маршрутов на западе страны.

По словам представителей перевозчика, новый график движения поездов во Львов направлен на повышение комфорта и удобства передвижения между соседними областями, а также создание более предполагаемого и стабильного железнодорожного сообщения для ежедневных поездок и деловых путешествий.

В рамках этих изменений новый график движения поездов во Львов включает запуск региональных рейсов на маршруте в Ковель, которые обеспечивают комфортное сообщение между Львовской и Волынской областями.

В частности, из нашего облцентра в Ковель курсирует №840 со временем отправления 05:20 и прибытие 08:42, а в обратном направлении - №841. Он отправляется в 09:42 и прибывает в наш город в 13:07.

Во второй половине дня предусмотрен еще один рейс №842 с таким же сообщением. Выезжает из нашего облцентра в 14:10, а прибывает в 17:33. Кроме того, есть №843, который в обратном направлении, из Ковеля, отправляется в 18:33 и доезжает до конечной в 22:00.

Такое расписание позволяет пассажирам планировать как утренние, так и вечерние поездки, что особенно важно для тех, кто путешествует по делам или посещает родственников в соседнем регионе.

В "Укрзалізниці" обращают внимание, что любые нововведения формируются с учетом спроса на внутренние поездки и развитие регионального сообщения.

