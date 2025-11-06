Новая система оплаты проезда в Черкассах предполагает использование валидаторов, через которые водитель должен производить каждый наличный расчет.

Новая система оплаты проезда в Черкассах начала работу на одном из городских маршрутов, сообщает Politeka.

Это важный этап в цифровом обновлении транспорта, помогающий упорядочить учет пассажиров и контролировать финансовые операции.

По данным горсовета, новая система оплаты проезда в Черкассах предполагает использование валидаторов, через которые водитель должен производить каждый наличный расчет. После расчета пассажир получает бумажный билет, который необходимо хранить до завершения поездки. Такой формат дает возможность фиксировать все транзакции, предотвращая злоупотребления и способствуя прозрачности расчетов.

Постепенно электронный механизм внедряется на разных городских маршрутах. В начале октября он действовал уже на семи направлениях, а со временем планируется полный охват всех автобусов. Новый механизм упрощает контроль за перевозками, позволяет вести точную статистику пассажиропотока и улучшает взаимодействие между перевозчиками и местными властями.

Принцип действия прост: пользователь передает водителю деньги, через устройство фиксирует оплату, после чего выдает чек. Информация автоматически поступает в систему АСООП, где она хранится для аналитической обработки. Кроме того, доступна безналичная форма расчета – в салонах размещены пошаговые инструкции для пассажиров.

Внедрение электронного билета осуществляется совместно с Черкасским городским советом, компанией Smart Ticket Technology и международной платежной системой Visa . Для обратной связи работает горячая линия – 0 800 300 844.

Благодаря этому решению городской транспорт стал более комфортным, технологичным и открытым, что способствует повышению качества обслуживания жителей и развитию инфраструктуры.

