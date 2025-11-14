Такие ограничения движения транспорта в Черкасской области связаны с необходимостью обновления покрытия и проверки состояния путей.

Ограничение движения транспорта в Черкасской области будет введено из-за проведения ремонтных работ на железнодорожном переезде в городе Городище, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Городищенской территориальной общине на официальном сайте .

Работы продлятся с 14 по 21 ноября.

Как сообщили в Городищенском городском совете, перекрытие касается участка между улицами Героев Чернобыля и Кожедуба. В этот период проезд через переезд будет временно ограничен, поэтому водителям советуют заранее планировать маршрут и пользоваться объездными дорогами.

Такие ограничения движения транспорта в Черкасской области связаны с необходимостью обновления покрытия и проверки состояния путей, чтобы повысить безопасность перемещения после завершения работ.

Кроме того, в Черкассах была введена новая система оплаты проезда, работающая через валидаторы. Водитель производит каждый наличный расчет через устройство, после чего пассажир получает бумажный билет, который следует хранить до конца маршрута. Такой подход позволяет фиксировать все операции, делает оплату более прозрачной и минимизирует риски злоупотреблений.

Электронная система постепенно внедряется на городских маршрутах. В начале октября она уже действовала на семи направлениях, а затем планируется распространение на весь общественный транспорт. Новый формат помогает более эффективно контролировать перевозки, собирать точные данные о пассажиропотоке и улучшать сотрудничество между перевозчиками и властями.

Схема работы проста: пассажир передает оплату водителю, который производит транзакцию через валидатор и выдает билет. Данные о расчете автоматически передаются в систему АСООП, где хранятся для дальнейшего анализа и учета.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкассах: украинцам бесплатно предоставляют важную услугу.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Черкасской области: в ПФУ предупредили, когда украинцам могут отказать в помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Черкассах: украинцев готовы поддержать, что нужно знать.