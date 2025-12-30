Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области официально вступит в силу с начала нового года, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом во время заседания 16 декабря.

Согласно новым тарифам, кубометр централизованной воды обойдется в 55,74 грн, а водоотвод — 38,28. Обслуживание бытовых отходов подорожает также в среднем на 17%.

Месячная плата за вывоз мусора в многоквартирных домах с контейнерной системой составит 48,14 грн. на одного жителя. Для частного сектора: за контейнерную систему – 48,14, за бесконтейнерную – 40,02. Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется: для населения – 127,49, бюджетных учреждений – 138,74, других потребителей – 182,48.

Начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан пояснил, что изменения тарифов основываются на экономических расчетах предприятий. Основными факторами стали повышение минимальной зарплаты, рост расходов на электроэнергию, налоги, топливо и материалы.

Городские власти подчеркивают, что частично компенсировать дополнительные расходы помогут субсидии и льготы. Решение призвано обеспечить стабильную работу коммунальных служб, своевременную выплату зарплат, модернизацию сетей и поддержание должного уровня обслуживания населения.

Специалисты советуют жителям планировать месячный бюджет, отслеживать информацию о субсидиях и своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора в течение следующего года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.