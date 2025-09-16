Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області стало постійною темою для обговорень, адже це сильно впливає на витрати.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області вже відображає реалії ринку, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області торкнеться підприємств, в той же час, як для населення ціни залишаються фактично стабільними до кінця жовтня.

З 1 вересня 2025 року уряд офіційно продовжив дію фіксованої ціни на світло для населення. Згідно з постановою №632, вартість для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

Вона не диференціюється за обсягом споживання і почала діяти з 1 червня 2024 року. Далі планувалосяя, що діятиме дана ціна до 30 квітня 2025 року, проте фактично її продовжили до кінця жовтня.

Влада зазначала, що продовження дії ПСО гарантує незмінність розцінок для громадян. Водночас експерти вказують на подорожчання світла для бізнесу.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області зачепило операторів систем розподілу та обленерго. Вищі розцінки для них всановили для підготовки аварійних запасів та зменшення боргового навантаження.

Для споживачів першого класу зростання складе приблизно 14%, для другого - 23%. Найбільше це вплине на обленерго на Кіровоградщині, Рівненщині та Хмельниччині. А от у нашому регіоні ріст буде дещо нижчим.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ринок потребує реформування. Наявні проблеми у фінансуванні, борги та збитки від воєнних дій не дозволяють підвищувати розцінки для населення. Тому для звичайних українців поки що хвилюватися немає про що.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право