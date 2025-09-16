Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области стало постоянной темой для обсуждений, это сильно влияет на расходы.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области уже отражает реалии рынка, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области коснется предприятий, в то же время как для населения цены остаются фактически стабильными до конца октября.

С 1 сентября 2025 г. правительство официально продлило действие фиксированной цены на свет для населения. Согласно постановлению №632, стоимость для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

Она не дифференцируется по объему потребления и начала действовать с 1 июня 2024 года. Далее планировалось, что будет действовать данная цена до 30 апреля 2025 года, однако фактически ее продлили до конца октября.

Власти отмечали, что продолжение действия ПСО гарантирует неизменность расценок для граждан. В то же время эксперты указывают на удорожание света для бизнеса.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области задело операторов систем распределения и облэнерго. Высшие расценки для них были удовлетворены для подготовки аварийных запасов и уменьшения долговой нагрузки.

Для потребителей первого класса рост составит примерно 14%, для второго – 23%. Больше всего это повлияет на облэнерго Кировоградской, Ровенской и Хмельницкой. А вот в нашем регионе рост будет несколько ниже.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, рынок нуждается в реформировании. Имеющиеся проблемы в финансировании, долги и убытки от военных действий не позволяют повышать цены для населения. Поэтому для обычных украинцев пока волноваться не о чем.

