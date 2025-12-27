График отключения света на 28 декабря в Запорожской области включает в себя конкретные улицы и номера домов в каждом поселке.

График отключения света на 28 декабря в Запорожской области обнародовал местные энергетики, сообщает Politeka.

Появился он на сайте Запорожьеоблэнерго .

Плановые работы предусматривают временную остановку электроснабжения в ряде поселков области для технического обслуживания и профилактики оборудования.

По сообщению облэнерго, отключение коснется сел Горлицкое, Каменуватое, Каменка, Николай Поле, Михайловское, Новогригоровка, Садовое, Софиевка, Берестово, Богдановка, Богуновка, Веселый Гай, Свободное, Граничное, Дудниково, Ивановское, Каштановка, Нововолодимовка, Нововолодимировка, Сторчевое, Придорожное и Рождество.

В большинстве населенных пунктов электроснабжение будет приостановлено с 09:00 до 17:00. В отдельных районах Рождественские света будут отключаться в течение всего дня. Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить телефоны, обладать фонарями и резервными источниками энергии, а бытовые приборы пользоваться в удобное время.

График отключения света на 28 декабря в Запорожской области включает в себя конкретные улицы и номера домов в каждом поселке. К примеру, в Горлицком свет отключат на ул. 8 Марта, в Каменце – по ул. Лесная, а в Михайловском – на ул. Заречная и близлежащих переулках. Подробный список адресов доступен на сайте облэнерго.

Компания обращает внимание, что график является плановым и может изменяться по непредвиденным обстоятельствам. Жителям рекомендуют следить за обновлениями через официальные каналы и контакт-центр.

Плановые отключения позволяют обеспечить безопасную и стабильную работу энергетической сети, а спланированный день поможет избежать неудобств и сохранить комфорт в период отсутствия электроснабжения.

