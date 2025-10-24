Жители Николаевской области вскоре могут заметить, как с полок супермаркетов исчезают определенные продукты из-за их дефицита.

Дефицит продуктов Николаевской области возник на фоне низкого урожая меда в 2025 году, сообщает Politeka.

Текущий урожай ожидается на уровне всего 25-35% среднеурожайного, поэтому продукции хватает только для внутреннего потребления. Определенный дефицит продуктов в Николаевской области напрямую формирует рынок и влияет на стоимость меда в магазинах.

По словам Сергея Шаронина, главы совета директоров компании "Пасека 21", основными оптовыми покупателями данной продукции в среднеурожайный год являются экспортеры. Они скупают около трех четвертей всех запасов, и именно они формируют оптовую стоимость.

Цена на экспорт при этом не зависит от наличия данного товара внутри страны. Еще одним оптовым каналом являются фасовщики, которые поставляют мед в розничные сети под собственным брендом или ТМ сетей, однако их доля составляет всего 3-4% урожая.

Поэтому дефицит продуктов в Николаевской области становится ощутимым для конечного потребителя, поскольку основная масса продукции отправляется за границу.

Розничные сети пробуют сдерживать рост ценников. Они редко ориентируются на рыночные условия. Поэтому даже при повышении оптовой стоимости меда он может исчезать с полок магазинов, а не дорожать, потому что поставщики не продают ниже себестоимости.

В настоящее время оптовая цена на экспорт в ЕС превышает 90 гривен за килограмм, что делает поставки за границу более выгодными, чем продажи внутри Украины.

Небольшая часть реализуется через прямые продажи пчеловодов и посредников, примерно 20% урожая, и именно этот канал больше всего формирует видимый розничный ценник.

