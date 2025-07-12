Дефицит продуктов в Черкассах, как и в других регионах Украины, становится все ощутимее, ведь страна стремительно теряет возможность самостоятельно обеспечивать себя рожью, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов, уже в ближайшее время стоимость одной буханки ржаного хлеба достигнет 40–50 грн, что станет рекордом для отечественного рынка. Причина — почти полный отказ аграриев от выращивания этой культуры из-за ее экономической невыгодности.

Как рассказал Родион Рыбчинский, директор Союза "Мукомели Украины", сейчас ситуация выглядит крайне угрожающе. Часть муки хлебопеки вынуждены ввозить из Польши и Балтии, поскольку внутренних запасов катастрофически не хватает. Поставки из Беларуси, ранее обеспечивавшей значительную часть импорта, почти остановлены, и теперь украинским пекарям остается только импортировать значительно более дорогой продукт или свернуть производство.

Самая большая проблема – в нерентабельности. Рожь дает только около 40 центнеров с гектара, в то время как пшеница — около 60. Эта разница делает выращивание ржи малопривлекательным для фермеров. Рост цен на сырье подтверждает масштаб кризиса: тонна ржи стоит уже до 14 тыс. грн, а мука – почти 20 тыс. грн.

В Черкассах, где хлеб традиционно является важной составляющей рациона, последствия дефицита продуктов ощущаются особенно остро. Рост стоимости, перебои с поставками и сокращение ассортимента ржаных изделий – только начало. Некоторые производители даже рассматривают полный отказ от выпуска ржаного хлеба, поскольку производство становится убыточным.

Несмотря на дефицит продуктов в Черкассах, есть надежда на восстановление баланса. По прогнозам, высокие цены все же могут стимулировать аграриев возвращаться к посевам. В перспективе 2026-2027 годов возможно расширение площадей, что позволит постепенно снизить зависимость от импорта и стабилизировать ситуацию на рынке. Но к этому моменту стране придется пройти сложный период нехватки, логистических затруднений и ценовых потрясений.