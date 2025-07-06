Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Черкаській області допоможе жителям громади заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Черкаській області оприлюднила Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго», повідомляє Politeka.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт електропостачання буде тимчасово відсутнє у низці населених пунктів Шполянської громади в період з 7 по 11 липня 2025 року.

Так, у понеділок, 07.07, з 8:00 до 17:00 електроенергію відключать у селі Журавка на вул. Шнурянській та Туріянській. Також цього дня без світла залишиться село Мар’янівка — зокрема вул. Кооперативна та Мар’янівський ліцей імені Михайла Слабошпицького.

У вівторок, 08.07, з 8:00 до 17:00 планується знеструмлення вулиці Чорнобильської (тракторна бригада) у селі Соболівка та вул. Дорошенка у селі Лебедин.

Середа, 09.07, принесе нові відключення у Лебедині — світла не буде на вулицях Кожедуба, Київській, провулку Київському, Прошина та Дорошенка з 8:00 до 17:00.

У п’ятницю, 11.07, з 8:00 до 16:00 заплановано відключення на вулиці Набережній у селі Мар’янівка, а з 12:00 до 15:00 — у місті Шпола на частині вулиці Свободи. Без електроенергії залишаться Шполянський ліцей №3, дитячий садок «Зірочка» та магазин «Достаток».

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Черкаській області допоможе жителям громади заздалегідь підготуватися до можливих незручностей.

Енергетики просять з розумінням ставитися до ситуації й нагадують, що відновлення постачання буде здійснено одразу після завершення робіт.

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