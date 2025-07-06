График отключения света на неделю 7-13 июля в Черкасской области поможет жителям общины заранее подготовиться к возможным неудобствам.

График отключения света на неделю 7-13 июля в Черкасской области обнародовал Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго», сообщает Politeka.

В связи с проведением плановых ремонтных работ электроснабжение будет временно отсутствовать в ряде населенных пунктов Шполянского общества в период с 7 по 11 июля 2025 года.

Так, в понедельник, 07.07, с 8.00 до 17.00 электроэнергию отключат в селе Журавка на ул. Шнурянский и Турианский. Также в этот день без света останется село Марьяновка, в частности, ул. Кооперативная и Марьяновский лицей имени Михаила Слабошпицкого.

Во вторник, 08.07, с 8.00 до 17.00 планируется обесточивание улицы Чернобыльской (тракторная бригада) в селе Соболевка и ул. Дорошенко в селе Лебедин.

Среда, 09:07, принесет новые отключения в Лебедине — света не будет на улицах Кожедуба, Киевской, переулке Киевском, Прошина и Дорошенко с 8:00 до 17:00.

В пятницу, 11.07, с 8:00 до 16:00 запланировано отключение на улице Набережной в селе Марьяновка, а с 12:00 до 15:00 – в городе Шпола на части улицы Свободы. Без электроэнергии останутся Шполянский лицей №3, детский сад «Звездочка» и магазин «Достаток».

График отключения света в неделю 7-13 июля в Черкасской области поможет жителям общины заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Энергетики просят с пониманием относиться к ситуации и напоминают, что возобновление поставок будет осуществлено сразу после завершения работ.

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