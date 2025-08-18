Дефицит продуктов в Винницкой области уже оказывает влияние на стабильность рынка.

Дефицит продуктов в Винницкой области стал причиной очередного повышения стоимости овощей на местных рынках, сообщает Politeka.

Цена на огурцы достигла 30–50 гривен за килограмм, что на 13% выше недели назад. Удорожание обусловлено сокращением предложения из-за массовых зачисток в теплицах и негативного влияния погодных условий. Несмотря на рост, нынешние показатели остаются на 16% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты отмечают, что уменьшение объемов поставок из местных хозяйств связано с подготовкой ко второму севообороту. В большинстве тепличных комбинатов идет завершающая выборка урожая, что приводит к снижению темпов уборки овощей в регионе.

Кроме того, зафиксировано падение реализации с летних теплиц. Климатические вызовы продолжают сокращать общие объемы поставок. В настоящее время стоимость огурцов колеблется в пределах 30–50 гривен за килограмм, что эквивалентно $0,72–1,20.

По информации аналитиков EastFruit, дефицит продуктов в Винницкой области уже оказывает влияние на стабильность рынка, а дальнейший рост цен может стать критическим для розничной торговли. Последнее повышение стоимости фиксировалось после короткого периода снижения.

В регионе доступна помощь в виде бесплатных продуктов. Инициатива ASB Ukraine предусматривает экстренное обеспечение жителей прифронтовых населенных пунктов, пострадавших от боевых действий. Проект реализуется при поддержке Aktion Deutschland Hilft в партнерстве с Eleos-Ukraine и направлен на удовлетворение базовых потребностей граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Источник: УНН

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.