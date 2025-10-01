Подорожание проезда в Сумской области отражает как местные, так и общегосударственные экономические тенденции.

Подорожание проезда в Сумской области, прежде всего, коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

В соответствии с решением городского совета, принятым после обращений перевозчиков, повышение тарифов объясняют экономическими факторами: ростом минимальной зарплаты, увеличением стоимости горючего и расходов на запасные части. Исполнительный комитет поддержал предложение и утвердил новые цены на отдельных маршрутах.

С мая 2025 обновленные тарифы действуют на транспорте Глухова. Для взрослых поездка составляет 15 гривен, для школьников — 10. Больше всего изменения коснулись маршрутов, обслуживаемых перевозчиками Дмитренко Александр и Буйда Наталья. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области отражает как местные, так и общегосударственные экономические тенденции.

Перевозчики объясняют, что без корректировки тарифов удерживать транспорт в исправном состоянии и обеспечивать регулярность рейсов невозможно. Расходы на горючее и обслуживание постоянно растут, а зарплаты водителям должны оставаться конкурентоспособными.

В городском совете отмечают: новые цены создают дополнительную финансовую нагрузку для пассажиров, но альтернативы нет. Рост расходов в стране сделал повышение тарифов неизбежным. В то же время, перевозчики гарантируют, что график движения маршруток сохранится, а качество перевозок останется на должном уровне.

Жителям придется адаптироваться к уже вступившим в силу новым расценкам. Для многих это станет дополнительным расходом, однако власти подчеркивают: без таких изменений стабильность транспортной системы обеспечить невозможно.

