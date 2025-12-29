Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объясняют экономическими факторами и необходимостью сохранить стабильную работу городских сервисов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области запланировано с начала 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения вступят в силу с 1 января и будут касаться услуг, предоставляемых КП «Горводоканал». Речь идет о водоснабжении, водоотводе и вывозе бытовых отходов.

В коммунальном предприятии объясняют: корректировка обусловлена ​​ростом затрат на электроэнергию, топливо, специальные реагенты, а также повышением минимальной заработной платы. Там подчеркивают, что новые расчеты не предполагают прибыли и направлены исключительно на покрытие фактических затрат и своевременные выплаты работникам.

Обновленные расценки на обращение с отходами будут выглядеть так: для бюджетных учреждений и организаций — 251,9 гривны за кубометр, для жителей частного сектора — 46,08 на ежемесячно, для жителей многоквартирных домов — 42,05 на человека.

Стоимость централизованного водоснабжения вырастет до 40,98 гривны за кубометр, а водоотвод — до 37,10 за тот же объем.

В Болграде отмечают, что в последний раз эти показатели пересматривались в прошлом году. Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области объясняют экономическими факторами и необходимостью сохранить стабильную работу городских сервисов для населения.

Кроме того, в Одесской области фиксируют рост стоимости отдельных пищевых товаров.

В сегменте молочной продукции наиболее заметно подорожало масло «Крестьянское» с жирностью 72,5% в фасовке 200 граммов. Его средняя цена в настоящее время достигает 118,09 гривны, в то же время в торговых сетях суммы разнятся: в Auchan продукт стоит 114,00 гривны, у Metro — 118,56, у Megamarket — 121,70.

