В рамках гуманитарной поддержки с участием партнерских благотворительных фондов предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

В Полтаве ВПЛ и пенсионеры имеют возможность получить бесплатные продуктовые наборы благодаря деятельности гуманитарной организации «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте общественной организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями обеспечивает переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Гуманитарный центр организации расположен по адресу: улица Соборности, 14. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. В субботу и воскресенье центр закрыт.

В рамках гуманитарной поддержки, с участием партнерских благотворительных фондов, переселенцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают продуктовые наборы, а также моющие и гигиенические средства первой необходимости.

Одним из ключевых направлений работы организации есть юридическое сопровождение переселенцев. Специалисты предоставляют профессиональные консультации, в ходе которых разъясняют вопросы, связанные со статусом переселенца, оформлением документов, получением государственных выплат и социальных гарантий. При необходимости они помогают восстановить утраченные документы и обеспечивают защиту прав граждан.

Переселенцы получают постоянную информационную поддержку. Организация предоставляет актуальные разъяснения об изменениях в законодательстве, информирует о государственных и международных программах в сфере образования, трудоустройства и социальной защиты, а также обеспечивает доступ к цифровым сервисам и полезным онлайн-инструментам, упрощающим интеграцию в общину.

Отдельное внимание уделено содействию трудоустройству. Консультанты помогают переселенцам искать вакансии, рассказывают о программах занятости, объясняют особенности трудового законодательства и сопровождают на всех этапах – от составления резюме до адаптации на новом рабочем месте.

Специалисты организации также поддерживают решение жилищных вопросов. Они помогают найти временное или постоянное жилье, координируют размещение в центрах компактного проживания и предоставляют информацию о доступных государственных и международных жилищных программах.

Кроме того, внимание уделяется медицинской и оздоровительной поддержке. Для переселенцев организуют учебные мероприятия по оказанию медицинской помощи, тренинги по сохранению физического и психологического здоровья, а также информируют о программах бесплатного обеспечения медикаментами и доступе к медицинским услугам.

